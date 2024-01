Álvaro Pacheco espero um jogo «vivo e com qualidade» entre Vitória e Arouca, «equipas em bom momento» e que vão medir forças na 17.ª jornada da Liga.



O treinador dos vimaranenses antecipou um duelo equilibrado diante de um oponente que melhorou desde a chegada do novo treinador, Daniel Sousa.

«É uma equipa que virá aqui para conquistar os três pontos, atendendo à forma de jogar. Vai ser um jogo vivo, com qualidade, com duas equipas em bom momento. Estamos preparados para enfrentar este desafio», referiu, em conferência de imprensa.

À espera de ver a sua equipa concluir a primeira metade do campeonato com 33 pontos, Álvaro Pacheco realçou que o Vitória deve se focar no seu crescimento e nas «dificuldades e adversidades» que tem superado ao longo da Liga para encontrar as soluções que lhe permitam derrotar um oponente que «defende bem» e que «aproveita muito bem os espaços» na hora de atacar.



Depois de ter rodado a equipa no duelo da Taça com o Penafiel - vitória por 1-0 -, Álvaro Pacheco recusou adiantar se vai devolver a titularidade a alguns dos atletas mais utilizados e frisou que tem «dores de cabeça muito boas». O treinador aproveitou ainda para comentar a estreia absoluta de Alberto Costa pela equipa principal.

«Muitos jogadores da formação já treinaram com a equipa principal. O Alberto destacou-se pela sua mentalidade, pelo seu desempenho. Manteve-se tranquilo e jogou de forma ambiciosa. O Alberto encaixa-se no perfil que o Vitória trabalha na formação para fazer subir jogadores à equipa principal», reiterou.

O Vitória de Guimarães-Arouca, encontro que fecha a 17.ª ronda, está agendado para as 20h15 da próxima segunda-feira, no D. Afonso Henriques.