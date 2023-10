Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (5-0) folgado na receção ao Desportivo de Chaves:

«Acho que estamos no caminho certo, no sentido de criar uma equipa com identidade em com espírito de conquista; à Vitória. A reflexão é que temos muito a caminhar e de aprender, temos de estar satisfeitos, mas focar muito onde queremos ir, que é importante para atingir os objetivos».

«Olhando para o jogo, estou super orgulhoso. Fomos uma equipa proativa, a fazer as coisas acontecer com muita agressividade, não só com bola, a procurar os espaços. Estiveram muito bem, os jogadores fizeram as coisas acontecer. Com a capacidade que tiveram fizemos três golos na primeira parte, mas podíamos ter feito mais; na segunda parte tentámos não baixar o ritmo, os espaços estavam diferentes, e a equipa foi serena, inteligente, conseguimos fazer mais dois golos. Estão de parabéns, mas são só três pontos, temos de continuar a trabalhar».

[Dinâmicas de diferentes] «A minha grande preocupação foi aproveitar o que já havia aqui com hábitos e rotinas, que já estavam bem montadas, implementando um pouco das nossas ideias, percebendo os espaços a aproveitar com bola e sem bola. Perceber as linhas orientadores do nosso jogo. Estão a apaixonar-se pela nossa ideia, naquilo que vai ser a nossa identidade».

[Vitória no terceiro lugar. Diz alguma coisa?] «Não, não diz nada. O que me diz é que hoje conquistámos três pontos, temos de perceber como os conquistámos e transportar já para o próximo treino. O grande foco é no presente, no dia a dia, ainda estamos no início de uma caminhada e do percurso, a minha convicção é que vai ser uma caminhada muito bonita, mas temos de focar no presente e no que temos a fazer».