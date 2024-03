Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) no duelo com o Moreirense:

[Onze pontos de vantagem para o sexto lugar] «Ficamos mais perto da próxima meta que temos, que são os 56 pontos; queremos já na próxima jornada chegar lá, fazendo um bom jogo frente a uma equipa forte. O Moreirense tem uma ideia de jogo muito reativa, sem permitir espaços ao adversário. Fizemos um jogo inteligente e forte para não cair nas armadilhas. Tínhamos de perceber as soluções a procurar, e nisso a equipa foi inteligente, não permitiu contra-ataque ao Moreira, acho que chegámos ao golo de uma forma natural e madura. Estávamos num jogo com um adversário direto, em que podíamos permitir que o Moreirense se aproximasse. Aquilo que é o nosso foco é sermos campeões todos os dias. Hoje conseguimos um o, 53 pontos, os mesmos que o Vitória fez no ano passado, agora queremos descansar para o jogo da Taça de Portugal em que queremos estar na final».

[Kaio César] «É um miúdo com muito potencial, um menino com uma disponibilidade muito grande, em morrer pela equipa. Está num contexto diferente, num campeonato diferente, noutro país, está a ter a adaptabilidade que tinha que ter, a entender os timings muito bem, é um jogador muito interessante. Próxima época? Há outros pormenores importantes, na minha opinião integra o perfil que procuramos, com uma enorme margem de progressão».

[Jota motivou-se com a ida à seleção?] «Sim, sem dúvida. Motivou o Jota por aquilo que tem feito, e é também uma motivação para todos, porque olhamos para este plantel com muito potencial, há vários jogadores a acalentar o sonho. É um sinal de que é possível, têm de estar focados no clube, no processo e na ideia, com compromisso no dia-a-dia. É um prémio para o Jota e para os jogadores»

[Pode bater o record de pontos do clube] «É um orgulho muito grande ser treinador deste grande clube e deste grande grupo, com mentalidade de campeão. Aquilo que sabemos é que somos uma equipa que vivemos o dia-a-dia, não gosto de pensar no que posso ter no final da época, hoje era importante chegar aos 53 e foi nisso que nos focámos. É nisso que nos focamos, dia a pós dia, semana após semana. Olhando para este grupo, para a capacidade que tem, acho que vamos fazer história».