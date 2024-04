Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) frente ao Farense em jogo da 29.ª jornada:

«Olhando para aquilo que foi o jogo, foi mais do que evidente que os meus jogadores mereciam a vitória. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, perante um adversário que aposta muito nas transições, que se marcasse primeiro ia fechar as suas linhas e pausar o jogo. Não fomos felizes, criámos oportunidades, na primeira transição o Farense faz o golo. Perdemos um pouco o controlo do jogo, mas se o golo anulado é validado podia ser diferente. Só fomos capazes de marcar no fim, sentíamos que se marcássemos golo chegaríamos facilmente ao segundo tal era o caudal de jogo. Tanto é que marcámos quase no fim e mesmo assim quase que fazíamos o segundo logo a seguir pelo Nelson Oliveira. Foi inglório.»

[João Mendes] «Infelizmente é uma lesão grave. Um grande abraço para ele, numa época brilhante, é um mágico, provavelmente no melhor momento da carreira dele… Vai vir mais forte, vai aumentar a sua resiliência, é um campeão, não tenho dúvidas nenhumas que vai regressar mais forte».

[Quebras no jogo] «Penso que o Farense esteve constantemente a quebrar o ritmo do jogo, jogadores constantemente no chão, isso condicionou o espetáculo. Não tenho dúvida nenhuma que a melhor equipa em campo foi a nossa».

«Se o jogo tivesse sido mais corrido era completamente diferente. Quando os três grandes estão a perder os árbitros não permitem isto. Temos de ter capacidade para ter resiliência, nunca perdemos a fé e a resiliência, mesmo depois de empatar quase conseguimos a vitória, que seria mais do que justa. Olhando para o que foi o jogo, paragens, VAR, oito minutos foi mais do que justo. Há o golo nos descontos e ele não dá mais minutos, Numa equipa grande ele não faria isso».