Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Rio Ave:

«O jogo na primeira parte foi muito encaixado, não conseguimos aproveitar os espaços, defrontámos uma equipa bem trabalhada, estão juntos há muito tempo, e ficou provado que a classificação que tem não condiz com a sua qualidade. Faltou, tanto o Jota como o Nelson, ocupar os espaços para fazer a ligação, e eles ficaram confortáveis na pressão. Na primeira parte, mesmo não tendo essa ligação, procurámos outras soluções. Penso que com esse tipo de jogo fomos capazes de chegar ao último terço. Na segunda parte, com os jogadores que entraram, principalmente o Nuno a encontrar o espaço para o Mangas, conseguiram isso, criar dúvidas no adversário, fizemos uma segunda parte melhor. Nestes jogos equilibrados por vezes o pormenor é que define».

[Chegar aos 29 pontos, igualando o Sp. Braga] «Deixa-nos orgulhosos, os 29 pontos, porque a equipa está a crescer em dinâmicas e enquanto equipa. Aliado a isso estamos a ser capazes de conseguir os nossos objetivos. Hoje foi uma demonstração disso mesmo, um jogo complicado, muito equilibrado, só uma equipa com esta mentalidade foi capaz de ultrapassar as dificuldades. Acabámos 2023 com orgulho, mas dá responsabilidade para o próximo ano, há muitos objetivos para cumprir, temos de estar jogo a jogo mais fortes, e o próximo jogo é contra o Braga dia 6, em que queremos regressar às vitórias fora de casa».