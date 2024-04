Álvaro Pacheco assumiu que o Vitória de Guimarães tem de ser «compacto e solidário» para vencer em casa do líder Sporting, na 30.ª jornada da Liga.

«Temos de ser equipa uma compacta, solidária e fechar não só os espaços interiores, mas também os ataques à profundidade. Com bola, temos de ser autoritários e de saber onde ferir o Sporting», disse o treinador dos vimaranenses, em conferência de imprensa.

O técnico sublinhou que o V. Guimarães tem de estar «no máximo» para travar os comandados por Ruben Amorim, que têm «muita variabilidade no jogo».

«Defensivamente, vamos ter de ser uma equipa muito criteriosa. Vamos ter de ter muita capacidade de antecipação e de saber os timings para ‘saltar’ à pressão. Vai haver muitos duelos e temos de estar atentos», frisou.

Álvaro Pacheco confia que o plantel vitoriano vai «escrever uma página bonita» na história do clube – precisa de seis pontos, em 15 possíveis, para bater o recorde de 62 pontos no campeonato – e frisou que a equipa se deve abstrair do ambiente que a espera, em Alvalade.

«Para estarmos perto de ganhar, temos de estar perto da nossa essência. O nosso adversário vai estar com estádio cheio. A última derrota do campeonato do Sporting foi com o Vitória [na 13.ª jornada]. Espero que sejamos capazes de estar tranquilos, de nos abstrairmos do ambiente e de nos focarmos no nosso jogo», admitiu.

O técnico revelou também que Bruno Varela vai regressar à baliza, depois de Charles ter sido titular diante do FC Porto, no Dragão, para a Taça de Portugal. Já o lateral esquerdo Afonso Freitas recuperou da lesão sofrida nesse jogo e o médio Zé Carlos tem de «continuar a evoluir» para somar mais minutos.

«Quem está a jogar, está a jogar muito bem. Tem de continuar a trabalhar e a evoluir. Neste processo de trabalho desde que chegámos [a equipa técnica], toda a gente tem evoluído. O Zé faz parte do nosso plantel. Agora é esperar pela oportunidade», concluiu.

O V. Guimarães visita o Sporting, este domingo. O jogo está marcado para as 20h30 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.