Declarações do jogador do V. Guimarães, André André, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«Penso que não entrámos bem, sofremos o golo, mas a partir aí penso que fomos a melhor equipa em campo. Custa sair daqui derrotado, mas pronto, a ineficácia. Há que salientar o trabalho que fizemos. Bom jogo, mas custa entrar mal e define o resultado.»

[Capacidade de o FC Porto poder criar perigo em lances de profundidade como o golo do Marega:] «Sabíamos dessa característica do FC Porto. Na primeira parte, meteram algumas bolas, mas controlámos bem. No nosso melhor momento, o FC Porto estica o jogo, faz o segundo [golo]. Procurámos voltar à carga e acho que a segunda parte é completamente nossa. Triste pelo resultado, como já disse, não merecíamos perder este jogo.»

[Insultos a Marega:] «Eu não tive perceção, não sei o que aconteceu antes, não é para mim comentar essa parte do jogo. O Marega é grande amigo, sei que dá tudo, mas isso não sou eu que devo responder a essas perguntas.»

