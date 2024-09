Declarações de Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) no duelo com o Vitória de Guimarães:

«Jogo intenso, bem disputado, acho que foi um bom espetáculo. O resultado não se ajusta às incidências do jogo. De qualquer forma fico satisfeito com as incidências do jogo, pela qualidade que apresentámos. Quem veio ao D. Afonso Henriques ficou satisfeito, as duas equipas mostraram vontade de ganhar. De uma forma geral estou satisfeito, em termos ofensivos podíamos ter mais eficácia».

«O Vitória entrou melhor na segunda parte, concordo que o Famalicão entrou melhor na primeira. Pareceu-me um jogo todo ele equilibrado, no cômputo geral pareceu-me um jogo equilibrado, as estatísticas dizem isso mesmo»..

[Entrada menos forte do Famalicão na segunda parte?] «Fruto do valor das duas equipas. À intensidade que o jogo se estava a desenrolar, não é fácil para equipa nenhuma manter. Se olharmos aos primeiros vinte minutos de jogo somos nós que temos o jogo da mão, é numa transição que o Vitória faz a primeira aproximação à área e chega ao golo. Houve alturas em que o Vitória nos obrigou a baixar as linhas, depois voltámos a crescer. Satisfeito pelo que os nossos jogadores fizeram, pela forma como os adeptos apoiaram. Bom espetáculo, não concordo nem aceito com o resultado».

[Mercado] «Se não perder ninguém fico contente. Esse é o meu desejo, não estou preocupado em reforçar, mas sim em não perder, é assim que o mercado se desenrola em Famalicão».

[Momentos de tensão] «Faz parte. Quem vive o jogo por vezes excede-se na forma de protestar, na forma de falar. As incidências do jogo, por vezes, arrastam-se para que assim acontece. Nada de extraordinário, nada fora do que é o futebol. Por vezes se houvesse algum critério o jogo podia ser melhor, mas é o que temos».