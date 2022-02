Armando Evangelista considera que o Arouca e o Vitória de Guimarães «assemelham-se pelo momento que atravessam», analisou o treinador dos arouquenses na antevisão do jogo da 23.ª jornada marcado para este sábado. A receita para pontuar diante dos minhotos passa por deixar o adversário minhoto «intranquilo».

Em conferência de imprensa, o treinador começou por abordou a inconsistência que marca o momento das duas equipas, sendo que os vitorianos têm duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, e o Arouca, depois de vencer no Estoril e empatar em Famalicão, perdeu nas receções ao FC Porto (2-0) e ao Marítimo (3-0), nas últimas duas rondas.

«São duas equipas que não estão dentro dos objetivos traçados. Os objetivos são diferentes e vai ser uma luta tremenda pelos pontos. O que nos temos proposto é fazer melhor do que na primeira volta e neste momento estamos iguais», disse.

Por outro lado, o técnico assume que o Vitória terá o mesmo objetivo: «Do outro lado, vamos ter uma equipa que luta pela Europa, ainda não está dentro do objetivo e, por isso, vão ser duas equipas à procura de pontos e boas exibições».

Relativamente ao adversário, Evangelista referiu que a equipa de Pepa tem «mudado muito o seu onze em virtude de castigos, lesões, casos de covid-19» e saídas, daí que o adversário tenha «oscilado entre grandes exibições e outras menos conseguidas».

«Temos de ser nós a colocá-los em desconforto para que não possam arrancar para uma boa exibição. Vai depender da nossa entrada. Sabemos a exigência da massa adepta do Vitória. Por vezes, tornam os jogadores intranquilos e é isso que temos de fazer. Fazer o nosso jogo e tirar-lhes a bola. Quanto menos tempo estiverem em posse, mais intranquilos vão estar e queremos aproveitar isso para os surpreender», explicou.

No que toca a limitações para a próxima partida, Arsénio viu o quinto cartão amarelo e falha a deslocação a Guimarães, juntando-se ao lote de indisponíveis composto por Sema Velásquez, Yaw Moses, Fernando Castro, Oday Dabbagh e Wellington Nem. David Simão vai ser convocado, mas não é certo que pise o relvado.

A visita ao Estádio D. Afonso Henriques marca novo regresso de Evangelista ao emblema que o formou como jogador e treinador. «Não é a primeira vez e, quando somos profissionais, temos que saber lidar com isso. É uma casa que me diz muito, que respeito muito e de que cresci a gostar. Agora sou treinador do Arouca e quero o bem do Arouca. Nestes jogos, esse sentimento não se coloca. É uma casa que respeito muito, mas respeito mais o Arouca», apontou ainda.