Declarações do treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 3-2 ante o Sp. Braga, em jogo da 28.ª jornada da I Liga. Palavras explicativas sobre a ausência do médio João Carlos Teixeira e do extremo Marcus Edwards, duas das quatro saídas da equipa inicial face ao último jogo, ante o Moreirense:

«Nunca vou refugiar-me nos que não tenho, tenho um plantel para trabalhar, estejam nas condições em que estiverem, nunca vou por em causa a integridade física dos atletas e vou valorizar sempre os que estão disponíveis.»

«Tenho que investir e acreditar no que eles valem como atletas. Chorar é fácil, fugir à responsabilidade ainda mais, eu assumo a responsabilidade do resultado, eu é que lidero e vou proteger, obviamente falando, sendo verdadeiro no que se pode fazer melhor, eles sabem que eu sou assim, mas são estes que eu tenho, foram estes que achei que eram os melhores para vir a jogo, chorar ou lamentar sobre os que não se tem, por mialgias ou lesão, não vale a pena. Isso nada vai acrescentar ao jogo.»