Nenê: who else? O veterano avançado brasileiro voltou a marcar aos 41 anos e 28 dias e infligiu ao Vitória de Guimarães a primeira derrota no campeonato. O golo valeu, também, o primeiro triunfo do AVS na I Liga, sendo o primeiro sofrido pelos conquistadores.

A equipa de Rui Borges teve uma forte entrada, criou diversas oportunidades, contudo falhou no capítulo da finalização. Já a equipa de Vila das Aves soube aguentar o ímpeto inicial dos vimaranenses e deu a machada no momento certo, ficando com os três pontos em casa.

Muitas mexidas dos dois lados

Vítor Campelos fez duas alterações no onze depois da derrota em Barcelos diante do Gil Vicente (4-2). Clayton, que tem uma boa proposta do estrangeiro, foi poupado e ficou fora da convocatória, assim como o castigado Granada. Por isso, o treinador da equipa da Vila das Aves jogou com Roux adaptado no eixo da defesa, surgindo Eric e Lucca na equipa inicial.

Já Rui Borges alterou quase meia equipa depois de mais uma jornada europeia. Foram cinco as alterações. Saltaram do onze Alberto Baio, Tiago Silva, Nuno Santos, Kaio César e Nelson Oliveira e entraram Bruno Gaspar, Manu, Samu, Telmo Arcanjo e Jesus Ramírez. Apesar das muitas alterações, o rendimento do Vitória não se fez sentir e, com uma entrada forte, encostou o AVS às cordas.

Ricardo Mangas foi o primeiro a criar perigo. Após livre, Jesus Ramírez cabeceou para excelente defesa de Bertelli e, na recarga, Mangas a acertar no ferro, com esférico ainda a desviar em Kiki. Pouco depois, foi a vez de Bruno Gaspar segurar o esférico à entrada da área a rematar para mais uma boa defesa de Simão Bertelli. Na sequência do canto, Mangas apareceu ao primeiro poste a cabecear para mais uma boa parada do guardião do AVS.

Só perto da meira hora de jogo é que a formação local conseguiu sacudir a pressão e chegar à baliza contrária. Aproveitou o erro de João Mendes para entrar na área e rematar por cima. Podia ter feito bem melhor. Do outro lado, Telmo Arcanjo imitou o adversário e, solto de marcação na área, rematou muito torto. A contenda ficou mais equilibrada e o intervalo chegou com a igualdade no marcador.

Nenê voltou a marcar

O Vitória entrou a dominar na segunda metade, mas o AVS defendia bem e, apesar do domínio, já não conseguia criar oportunidades de golo. Rui Borges deixou no balneário Jorge Fernandes e lançou Mikel. A toada do jogo mantinha-se e os dois técnicos foram refrescando a equipa. Nesta fase do jogo, era a turma da casa que conseguia criar mais perigo e Nenê ficou muito do golo.

O veterano avançado brasileiro viu Bruno Varela adiantado e, do meio-campo, tentou o chapéu que o guardião vimaranense evitou em voo. O emblema da Vila das Aves estava mais perigoso e acabou mesmo por chegar ao golo. Piazon recebe o esférico na esquerda e, de cabeça, assiste o oportuno Nenê que, na cara de Varela, atirou a contar. O Vitória acabava de sofrer o primeiro golo no campeonato para desilusão dos milhares adeptos que marcaram presença no estádio.

Os conquistadores tentaram, na reta final, chegar ao golo da igualdade, e, já nos descontos, Nuno Santos rematou de fora da área ao poste! O AVS suspirou de alívio, fechou a baliza a sete chaves e guardou bem guardados os três pontos.