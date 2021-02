Um café para ti, um café para mim. E um ponto para cada lado, num resultado com toque colombiano.

Os «cafeteros» Mateo Cassierra e Óscar Estupiñán empataram o duelo do Jamor a uma bola, num resultado feito na primeira parte. Marcaram primeiro os azuis, empataram por fim os minhotos, que continuam sem perder fora em nove jornadas e detêm, a par do Sporting, a defesa menos batida longe de casa, com quatro golos sofridos.

Depois do empate na Luz, o Vitória volta a somar um ponto a sul e mantém o sexto lugar, com o quinto na mira. O Belenenses não venceu pelo terceiro jogo seguido, mas consegue mais um ponto ante uma equipa do topo, para fugir a lugares baixos, após o 0-0 frente ao FC Porto.

Os minhotos entraram melhor, mas a ambição madrugadora imperou poucos minutos. Os azuis equilibraram, o jogo ficou repartido no domínio e foram da equipa de Petit as melhores ocasiões - as duas nascidas de bolas longas pela direita - até ao 1-0, à meia hora.

Miguel Cardoso, ativo na direita do ataque, levou a bola com estrondo ao ferro ao minuto 16, com Bruno Varela a arrumar o lance na recarga de cabeça feita por Rúben Lima. Depois, foi duelo de Varelas, com Bruno a livrar-se de nova ocasião, porque Silvestre falhou por centímetros a baliza.

O Vitória livrou-se de uma. Livrou-se de duas… mas não se livrou à terceira, num lance que deve ter deixado João Henriques pouco satisfeito. Foram três toques e… golo.

A equipa minhota foi pouco lesta a ativar para o livre a favor do Belenenses, rapidamente marcado a meio-campo para a esquerda, onde apareceu Rúben Lima a cruzar para o desvio de Cassierra. Estímulo «cafetero» pela primeira vez no mal tratado relvado do Jamor (que vai ser finalmente vistoriado esta terça-feira).

Só que foi o 1-0 a resultar na melhor das reações do Vitória. Como se tivesse bebido um café.

Pepelu ameaçou, Ricardo Quaresma viu Kritciuk voar para negar o empate… e foi na mesma moeda, à terceira grande tentativa, que os minhotos igualaram, aos 41 minutos. Quaresma bateu o livre e Óscar Estupiñán (quem mais nos últimos tempos) cabeceou para o fundo da baliza. Efeito «cafetero» na outra baliza a fazer efeito só ao fim de algum tempo, porque o golo, inicialmente anulado, só foi validado após confirmação do vídeo-árbitro. O colombiano estava 33 centímetros em jogo.

No reatamento, a equipa de Petit apareceu com mais vontade e, novamente, com mais Miguel Cardoso, que após ultrapassar Bruno Varela, rematou ao poste e viu a bola ter íman para o guardião agarrar. Estupiñán sacudiu a pressão com uma chegada à área, mas o desvio perante Kritciuk não saiu como desejava (59m).

A partir daí, o jogo equilibrou. O Vitória tentou sempre assumir o jogo com posse e o Belenenses procurou aproveitar o balanceamento minhoto no ataque. E foi após um canto a favor do Vitória que os azuis saíram em dois para um, mas o lance foi mal decidido e Afonso Sousa foi apanhado em fora-de-jogo.

Nos instantes finais, menos bem jogados, talvez fosse preciso um café. Aquele que os «cafeteros» incutiram para o desfecho do encontro.