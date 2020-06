Momento: João Carlos Teixeira nas alturas

Voltou a marcar como já o tinha feito nos últimos dois jogos, resultado da forma empenhada como se compromete com o jogo, não só na construção, mas também na finalização dos lances. Encheu o campo, aparecendo em vários sectores, a criar linhas de passe e a ajudar a fazer correr o jogo do Vitória. Foi ainda determinante na reação dos minhotos ao primeiro golo do Belenenses, imprimindo velocidade ao jogo e subindo à área contrária, com natural destaque para o golo aos 40 minutos. Elevou-se bem junto ao segundo poste para chegar ao cruzamento de Florent e desviou de costas para a baliza.

Figura: super-elástico Koffi

Uma exibição marcada por uma defesa espetacular a um livre de Edwards, com o guarda-redes do Burkina a voar para chegar ao angulo e afastar a bola do que parecia um golo certo. Foi apenas uma de várias defesas deste elástico guarda-redes que se destaca pelo bons-reflexos que o fizeram ainda brilhar a remates de João Carlos Teixeira, Davidson e Bonatini.

Outros destaques:

Edwards

Dá gosto ver jogar este inglês. Com passes açucarados, abriu espaços na defesa azul e ajudou o Vitória a chegar com facilidade à área de Koffi. Jogou mais descaído sobre a direita onde procurou combinar com Sacko para ganhar profundidade no corredor. Depois de uma primeira parte de nível elevado, caiu na segunda, como aliás toda a equipa do Vitória.

Pepê Rodrigues

Muito bem a distribuir o jogo do Vitória no período de reação ao golo do Belenenses, abrindo jogo para os flancos, solicitando a velocidade de Edwards e Davidson.

Sacko

Um corte infeliz manchou uma exibição positiva do lateral do Mali. O lateral ficou associado ao golo do Belenenses, mas a verdade é que o defesa esteve em especial destaque no corredor direito do Vitória, chegando muitas vezes ao ataque para combinar com Edwards e cruzar para a área.

Show

Tem um jogo feio, destrói mais do que constrói, mas é uma peça fundamental para o jogo de Petit, recuperando muitas bolas e travando as saídas para o ataque do Vitória.