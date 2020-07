O Benfica recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 2-0, esta terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Golos de Chiquinho (37m) e Seferovic (87m) garantiram os três pontos para o Benfica, que assim garante matematicamente o segundo lugar no campeonato.

A equipa orientada por Nélson Veríssimo soma agora 71 pontos, menos cinco que o FC Porto, que tem menos um jogo e pode, caso pontue ante o Sporting, na quarta-feira, festejar o título nacional já nesta 32.ª jornada.

Os lisboetas evitam, para já, que o FC Porto possa fazer a festa antes de entrar em campo. Contudo, só se os dragões perderem com a equipa de Rúben Amorim é que as decisões do título ficam adiadas para a 33.ª ronda.

O V. Guimarães mantém o sétimo lugar, com 46 pontos, ficando mais longe do objetivo da Europa, a seis pontos do quinto, o Famalicão, além de a cinco do Rio Ave, sexto com 51 pontos.