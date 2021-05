Bino alertou que o Vitória de Guimarães terá de estar concentrado para bater o Farense, nesta 31.ª jornada da Liga.



Invictos há três jogos, os algarvios ocupam o penúltimo lugar da tabela classificativa, e o treinador vitoriano espera, por isso, um adversário a «dar a vida» para sair «da situação muito complicada» em que se encontro, pelo que pediu aos seus jogadores para não facilitarem.



«É um adversário que, em casa, cria muitas dificuldades aos adversários. Vamos fazer o nosso jogo, sabendo que não podemos facilitar em nada e que entrarmos fortes pode ser importante para o que virá a seguir [durante a partida]. Estamos avisados. (...) O adversário vai obrigar-nos a estar atentos a todos os momentos do jogo», referiu, em conferência de imprensa.



Bino considera que o Farense é um conjunto «muito objetivo e pragmático no seu jogo», que procura «ganhar primeiras e segundas bolas com jogadores de qualidade» e que tem como objetivo triunfar para «ter um empurrão para a fase final da época».

O técnico dos minhotos abordou ainda os recentes desempenhos da equipa longe do D. Afonso Henriques: soma seis derrotas a jogar nessa condição. Bino frisou que «inverter esse ciclo» pode ser uma «motivação extra» para os seus «jogadores».

«Não temos uma distinção entre jogar fora e em casa. Temos sempre a mesma ideia de jogo, mas esperemos que a equipa dê uma boa resposta e que o ‘orgulho ferido' fora de casa dê mais concentração e foco», referiu.



Questionado acerca do seu papel na preparação da época 2021/22, Bino adiantou que o plano está a ser traçado, mas que o «foco» dos jogadores e até do presidente está nos derradeiros quatro jogos da Liga e na obtenção do apuramento para as competições europeias.

O Farense-Vitória joga-se esta quinta-feira, às 20h30, no São Luís.