Declarações do treinador do V. Guimarães, Bino, à Sport TV, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

[Golo sofrido no início da segunda parte:] «Marca o jogo, porque acontece o golo. Estávamos desprevenidos e eu tinha avisado os jogadores para os primeiros minutos do jogo, em que o FC Porto podia entrar forte a querer resolver o jogo. Estávamos precavidos em relação a essa situação, acho que fizemos uma primeira parte bem conseguida, criámos alguns problemas ao FC Porto, que praticamente não dispôs de situações claras de golo. Foi uma primeira parte interessante da nossa equipa.»

«No início da segunda parte, claudicámos um bocadinho numa ação em que parecia que estávamos em vantagem no lance, num livre em que a bola acaba por não levantar e permitimos o golo. A partir daí, tivemos de expor-nos mais, abrimos um bocadinho mais e o FC Porto criou uma ou outra situação para ampliar.»

«Nunca abdicámos de chegar ao empate, grande atitude da equipa e isso é que há que realçar para o que aí vem, que vai ser importante, os próximos seis jogos. Não ficámos satisfeitos com a derrota depois do desempenho, principalmente, da primeira parte. Mas o caminho vai-se fazendo também com estas adversidades e percebendo o que estamos a errar, corrigindo, poderemos ser mais fortes no futuro e é o que espero.»

«Mudando aquilo que é o sistema e modelo, em pouco tempo – e agora vamos ter uma grande densidade de jogos – não é fácil, mas com grande atitude deles na compreensão, no que pretendemos, começam a assimilar mais e melhor e esperamos dar respostas mais condizentes com os pergaminhos do Vitória já com o Nacional.»