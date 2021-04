O Vitória de Guimarães joga na Madeira, frente ao Nacional, em encontro referente à 29.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está agendado para as 19h00 de segunda-feira.

«Pretendemos que a equipa tenha confiança no processo ofensivo, que se liberte nesse sentido, até porque temos jogadores com qualidade. Queremos que o Vitória seja forte no momento ofensivo para trazermos os três pontos da Madeira», disse Bino, treinador da equipa minhota.

Em conferência de imprensa, Bino alertou para o risco de esperar facilidades frente ao Nacional: «Se formos a pensar que o Nacional está em último na classificação e não ganha há 10 jogos, é o caminho para não ganharmos este jogo. Temos de condicionar as coisas boas do Nacional, aproveitar as fragilidades que todas as equipas têm e estar com um grande espírito de conquista.»

O treinador do V. Guimarães revelou ainda que Ricardo Quaresma está apto para o jogo na Madeira, depois de recuperar de lesão.