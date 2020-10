FIGURA: Jorge Fernandes

Uma equipa é feita de trás para a frente. Exibição irrepreensível do defesa português do V. Guimarães. Não perdeu um lance na primeira parte para os atacantes do Boavista. Tapou quase sempre os espaços a Benguché aquando do duelo direto, teve amplitude de jogo, sentido de antecipação para aliviar bolas e, em vários cantos dos axadrezados, sobressaiu a ganhar os duelos e a cortar os lances na área.

MOMENTO: um, dois, três, quatro homens até ao golo (19m)

Bruno Varela, Zié Ouattara, Bruno Duarte e Marcus Edwards desenharam o golo que deu os três pontos ao V. Guimarães. De uma área a outra, a bola passou pelos quatro jogadores e foi finalizada com classe e pontaria pelo britânico, após um cruzamento do avançado brasileiro. O momento que decide o encontro.

OUTROS DESTAQUES

Marcus Edwards: é o homem que decide e um dos protagonistas naturais do encontro. Abriu e definiu marcador com o primeiro golo de bola corrida do V. Guimarães em 2020/2021. Mais um jogo e mais uma oportunidade para mostrar a qualidade individual que dá ao coletivo minhoto. Os vários rasgos pela direita desequilibraram a favor. A exemplo, um em que, mesmo agarrado por Mangas, rodou sobre ele com a bola ‘colada’ ao pé. Saiu já perto da hora de jogo, com nota positiva e preponderante.

Nuno Santos: foi um dos mais esclarecidos do Boavista, ao apoiar os centrais na saída de bola, ligando a posse com os homens mais adiantados, apesar de nem sempre conseguir galgar metros dada a marcação adversária. Ficou perto do empate num remate frontal, sem oposição, já a caminho do final do jogo.

Bruno Duarte: principal referência ofensiva do V. Guimarães, foi importante na mobilidade que deu no ataque. Não só apareceu na área para finalizar, como deu largura para servir de apoio à entrada dos médios e dos extremos: foi este o caso no lance que resulta no golo de Edwards.

Zié Ouattara: estreia auspiciosa e responsável do costa-marfinense na equipa principal. O lateral-direito de 20 anos, que rendeu Falaye Sacko, esteve bem na sua missão, quer a defender, quer a atacar. Está na origem do golo de Edwards, ao colocar a bola em profundidade para Bruno Duarte. Fica a nota positiva para o novo treinador. Teve um corte decisivo numa bola colocada na área, já em tempo de compensação.