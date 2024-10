Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, em conferência de imprensa posterior ao Estrela da Amadora-Vitória de Guimarães (2-2):

[Quatro jogos sem vencer na Liga, como justificar?]

«É um dado adquirido. Três empates seguidos e perdemos com o FC Porto. Estamos a ser imaturos, a sofrer golos em lances que precisamos de ser mais maduros, mais inteligentes. Eles são comprometidos, tem dado resposta. Acabamos por ser penalizados com pequenos pormenores, como treinador deixa-me frustrado. Se a outra equipa criasse muito em termos ofensivos, se os outros tivessem uma ideia ou propusessem algo diferente… Mas é isso que tem faltado.»

[Análise tática à partida]

«Estávamos preparados para o que o Estrela apresentou. Linha de cinco, três médios, dois avançados, as vezes 5-4-1. Faltou-nos agressividade e acreditar em alguns lances, alguma agressividade ofensiva. Na fase de criação fomos superiores. Sabíamos que o Estrela ia procurar passes verticais e acaba por fazer um golo numa segunda bola onde fomos pouco agressivos. Segunda parte igual, nem vou discutir se é penálti ou não mas o lance do penálti contra nós, existem 500 lances iguais. O Estrela não criou nada, lançou bolas nas costas, não foi capaz de entrar em fase de criação, apenas muito raramente. Faltou-nos ratice.»

[Quatro pontos perdidos em penáltis]

«É frustrante. Se as outras equipas nos propusessem coisas, ficava frustrado. Se nos criassem perigo, mas as equipas não nos têm criado nada. Há coisas que me deixam frustrado. Se fossem superiores a nós, ficava frustrado comigo próprio. Mas não foi o caso. No fim vamos ver onde estamos.»

[Tomás Handel mais em evidência]

«Não destaco só o Tomás, é toda a equipa. Vai ter claramente uma grande carreira, inteligente em termos técnicos e táticos. Tem tido um crescimento enorme e importante na equipa. É continuar e não deixar cair o rigor dele. Ontem sentiu um contratempo físico no treino mas hoje fez um bom jogo e saiu por uma questão de gestão e por ter levado amarelo.»

[Satisfeito com a profundidade do plantel]

É o grupo. Tenho orgulho nele. Era difícil jogar neste campo. Estou satisfeito com toda a gente. Vamos ter baixas e subidas de forma, vamos ter gerir isso e dar resposta.