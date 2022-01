Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (3-1) frente ao V. Guimarães:

«Houve alternância no domínio, o Vitória entrou mais forte. O Estoril gosta de ter bola, não com a quantidade, mas sim com a qualidade. Fizemos um grande jogo, tivemos oportunidades, infelizmente o futebol vive de golos e o V. Guimarães fez mais golos. Não merecíamos sair daqui com um resultado tão desnivelado, e com a derrota».

[Preocupado com esta série de negativa, a pior da época?] «Não há vitórias morais, mas não estou preocupado porque quem joga assim com o Porto e com o Guimarães só tem de estar de consciência tranquila. É desconfortável não pontuar, no início da segunda parte deveríamos ter assumido um pouco mais o jogo, mas depois de sofrer voltámos a jogar, a equipa assumiu novamente após sofrer golo e teve mais critério com bola, criando situações mais perigosas. Não estamos habituados a estar tantos jogos sem ganhar, deixa-nos confortável, mas estamos tranquilos com a qualidade de jogo».