Dono e senhor da baliza do Vitória, Bruno Varela abordou a passagem pelo Benfica, clube onde esteve quase 15 anos. O guarda-redes lembra o período em que saltou da titularidade para terceira opção para a baliza das águias na época 2017/18.



«Pior fase da carreira? Não gosto de considerar assim, mas foi muito incompreensível. Tive de continuar a trabalhar para provar ao treinador que estava errado, mas era muito difícil. Comecei a titular, cometi um erro e passei para 3.ª opção. Depois voltei a jogar uma vez e até acho que fiz uma época de bom nível, apesar de a equipa não ter conseguido os objetivos. Na época seguinte passei outra vez de primeiro para terceiro... Mas há coisas piores. É um passado que já ficou lá bem atrás», disse, em entrevista ao jornal «Record».



Apesar do momento menos bom na primeira equipa, o internacional sub-21 português frisou que cumpriu o sonho de criança no clube do coração.



«Concretizei um sonho de criança. Cheguei ao Benfica com 11 anos, hoje tenho 26. Foram muitos anos. Não sou de ficar com mágoa... Agradeço ao Benfica por ter facilitado a minha vinda para o Vitória. O Luís Filipe Vieira sempre me ajudou. Tenho de agradecer-lhe. O Benfica é o meu clube, onde cresci e onde me tornei a pessoa que sou hoje. Nunca iria ter mágoa contra o clube. Sinto que poderia ter sido uma passagem muito melhor, mas veremos o futuro e neste momento estou contente aqui», referiu.



Sem espaço no Benfica, Varela mudou-se para o Ajax por empréstimo. O guarda-redes revelou que tem uma excelente relação com Onana e lembrou a derrota frente ao Tottenham, nas meias finais da Champions 2018/19.



«Foi duro. Aquele balneário no final do jogo... Nem o treinador conseguia falar. Mas o percurso foi incrível e prefiro recordar isso», frisou.