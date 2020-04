Aos 19 anos, André Almeida não conhece outro clube que não o Vitória Sport Clube. Formado no clube minhoto, o médio começou bem a época - fez dez jogos entre agosto e outubro -, mas perdeu espaço na equipa devido a problemas físicos.



«Em relação à temporada, no início não pensava que ia fazer os jogos que fiz, jogando no Arsenal [derrota vitoriana por 3-2, para a Liga Europa]. Foi um início de temporada de sonho. Depois tive problemas físicos e deixei de ser opção, mas continuo a trabalhar para voltar ao ‘onze', pois é aí que eu sou feliz», disse, através de uma videoconferência.



O primeiro e único golo de André Almeida foi ante o Rio Ave (1-1), nos Arcos, logo na jornada inaugural da Liga.



«Não sou um jogador de estatura elevada e o meu forte não é um jogo aéreo. Nunca tinha marcado um golo de cabeça. Foi o destino», atirou.



O jovem futebolista mostrou-se confiante para o que resta da temporada e acalenta a esperança de envergar a braçadeira de capitão do Vitória.



«Seria um orgulho e um prazer ter a braçadeira do Vitória. Acho que será possível no futuro», afirmou André Almeida.