Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória de Guimarães:

«Sinto que a minha equipa é penalizada por dois erros que comete. Diria três, as oportunidades do Vitória. Vimos e revimos, treinámos o canto do primeiro golo, e falhámos naquele lance, houve falta de rigor. Depois no final uma desatenção, falta de rigor. Acabámos por ser penalizados por isso. O jogo foi muito incaracterístico, tentámos circular, mas o Vitória tinha as linhas muito juntas. Foram 45 minutos de combate, mas com pouco jogo. Na segunda parte tivemos mais dinamismo, com as alterações porque queríamos ganhar, entrámos muito bem, conseguimos fazer o golo, podíamos ter feito o segundo, e a expulsão acabou por ser má para nós. Circulámos mal a bola e acabámos por tentar muitos passes diretos, o que não é aconselhável. Por manifesta falta de rigor, versus infelicidade, perdemos o jogo numa fase em que o adversário já estava confortado com o empate».

[O que esperava da equipa ao jogar com mais um jogador] «Houve um período em que estávamos a perder as segundas bolas, aí segurámos mais a bola, mas a circulação foi lenta. Como já disse, não podíamos pausar tanto o jogo e explorar tanto as bolas diretas. O Vitória ficou muito junto e o jogo ficou muito condensado».

[Efeitos do resultado] «É um dérbi, todos os jogadores estão preparados para este jogo, que foi intenso. Esta derrota tem o seu peso, mas o nosso trabalho é que só tenha peso nos próximos dois dias, temos de nos reerguer, reagir. Vamos reagir forte já com o Paços, dar uma boa reposta e prosseguir a nossa caminhada».