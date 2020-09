Primeiro diretor desportivo de Ricardo Quaresma, no Sporting, Carlos Freitas fez as honras de apresentação do jogador para a aventura no V. Guimarães, o seu terceiro clube em Portugal. Carlos Freitas frisou que Quaresma ajudará a potenciar o clube para além da vertente desportiva.

«Ao fim de mais de vinte anjos de carreira, provavelmente está será das apresentações mais especiais. Hoje é um dia especial para o Vitória, é um marco importante: recebemos alguém com 24 títulos, 80 internacionalizações, títulos como Campeão Europeu, Liga dos Campeões, entre outros; vem dimensionar o que é a nossa marca e estamos seguros que o Ricardo será uma pedra decisiva no nosso crescimento», começou por apontar.

A nível desportivo, Carlos Freitas espera que Quaresma empreste a sua «irreverência e atrevimento» ao plantel do Vitória. «Num ano em que a juventude é uma certeza, nada melhor que o Ricardo para personalidade, uma tendência vincada desde a entrada do presidente Pinto Lisboa, o Quaresma traz irreverência, arrojo, atrevimento, o que está associado às mais tenras idades, mas isso é um dado do bilhete de identidade. O contrato de dois anos mais um é bom para as duas partes. A confiança é ilimitada», atirou.

Com Quaresma Carlos Freitas conquistou dois títulos em Alvalade, um campeonato e uma Taça de Portugal. «Que seja um prenúncio de mais títulos», disse Carlos Freitas.