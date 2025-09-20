Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

«Obviamente não estamos contentes porque queríamos vir aqui ganha e dar uma alegria aos adeptos. Vamos analisar e ver o que podemos fazer melhor. A equipa jogou o suficiente na primeira parte para fazer o segundo golo e acabamos por sofrer um golaço de fora da área. Tivemos mais oportunidades e ainda salvámos o penálti, que a ser concretizado seria uma grande injustiça. Temos de continuar a trabalhar, temos de olhar em frente, com esta ambição e determinação que a equipa pôs em campo hoje acredito que vamos crescer. Vamos preparar bem a partida com o Feyenoord, para entrar para ganhar».

[Nesta série de quatro jornadas sem vencer acaba por não fazer as cinco alterações. Sente que não tem jogadores no banco com capacidade para mexer com os jogos?] «Seguramente que tínhamos diferentes possibilidades, vamos analisando as energias em campo, cada situação e o que o jogo pede. Não tem nada a ver com a capacidade dos jogadores. Analisamos e vemos as alternativas que podemos introduzir no jogo».

[Melhor primeira parte do Braga nestes quatro jogos?] «Juntamente com a primeira parte do AVS em casa, penso que sim. Neste ciclo, o primeiro e o último jogo, foram aqueles em que tivemos melhores períodos».

[Prestação aquém do esperado ao fim da sexta jornada?] «Não estamos contentes com os resultados, mas seguimos em frente para continuar a crescer, a melhorar, dar à equipa força, confiança e energia. Temos de analisar, melhorar, trabalhar e encarar o próximo jogo com intenção de o vencer».

[Primeiro dérbi] «Foi uma partida que sabíamos que ia ser especial, pelo que representa para o clube, para os adeptos, e assim a vivemos, com uma energia distinta e muito especial. A lástima é não acabar por ganhar, é um dérbi bonito de viver».

[Segue-se uma equência de jogos com mais pressão?] «Não. Creio que a equipa tem e sente a responsabilidade de continuar a melhorar. Tivemos uma sequência semelhante em agosto, em que tivemos de conseguir pontos na Liga e conseguir o apuramento europeu. Temos de trabalhar cada dia para melhorar, confiar no processo com a cabeça para cima».