O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol esclareceu nesta quarta-feira que as multas aplicadas «no âmbito do jogo Vitória SC-FC Porto não estão relacionadas com insultos racistas».



Como o Maisfutebol explicou, há um processo disciplinar a decorrer sobre esses factos, mas o CD decidiu prestar esse esclarecimento face a algumas notícias pouco claras, que terão mesmo levado Moussa Marega a reagir nas redes sociais.



«Relativamente à ocorrência de eventuais infrações disciplinares tendo por base, aqui sim, atos discriminatórios, o Conselho de Disciplina instaurou, no passado dia 18 de fevereiro, um Processo Disciplinar que de imediato foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, onde se encontra em fase de inquérito», salienta o Conselho de Disciplina.