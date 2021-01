O Vitória de Guimarães anunciou que o jogo com o Nacional, agendado para este domingo, foi adiado devido a seis casos de covid-19 na equipa minhota.

Em concordância entre os clubes e a Liga, o encontro da 12.ª jornada da Liga foi reagendado para 21 de janeiro, às 20h15.

O Vitória explica que os seis casos surgiram na ronda de testes realizada na sexta-feira, dois dias antes do jogo.

«Em coordenação com as autoridades de saúde, foi decidida a remarcação do desafio deste fim-de-semana, optando-se também por um isolamento profilático para apuramento detalhado da origem dos casos detetados e até nova ronda de testagem», acrescenta a nota vimaranense.

