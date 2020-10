O guarda-redes do Boavista, Rafael Bracali, falhou o jogo ante o Vitória de Guimarães devido a contacto com uma pessoa infetada com covid-19. A confirmação foi feita pelo treinador, Vasco Seabra, na conferência de imprensa após o encontro.

«A situação teve a ver com um impedimento devido a covid-19. O jogador não está infetado, mas foi simplesmente uma norma da DGS que não permitiu que o jogador estivesse presente», disse Seabra.

Na sala de imprensa, fonte do clube detalhou ainda que Bracali está à espera do resultado do teste.

Os axadrezados saíram derrotados por 1-0, no duelo da quarta jornada da I Liga.