O Vitória de Guimarães anunciou, pela voz do médico Filipe Guimarães, que irá promover a realização de testes à covid-19 aos futebolistas e restante staff da equipa profissional antes do regresso aos treinos.



Ainda não há data definida para esse reencontro, mas Filipe Guimarães fala num «futuro próximo».



«O nosso objetivo é que [o regresso aos treinos] aconteça com o máximo de segurança para todos os intervenientes neste processo, atletas, equipa técnica e ‘staff' de apoio, a quem iremos realizar testes de rastreio à covid-19», afirmou o clínico nas redes sociais do emblema minhoto.



Nessa fase inicial de regresso aos trabalhos, todos terão de medir a temperatuda diariamente e a academia do clube será utilizada apenas pela equipa principal. Nessa fase, os jogadores trabalharão em grupos reduzidos, de forma a manter algum «distanciamento de segurança».



Em Portugal já morreram 880 pessoas com a infeção do novo coronavírus. Há 23.392 infetados e 1.277 recuperados, de acordo com a DGS.