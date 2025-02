Declarações de Daniel Ramos, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Foi claramente o momento do jogo [expulsão]. Muda o rumo do jogo. Num todo, o Vitória teve mais bola, mais posse, mais domínio. Na primeira parte teve domínio, mas praticamente não teve oportunidades. Pelo meio, há no lance do penálti a nosso favor, temos de perceber se esse lance não poderia ter dado outro tipo de advertência, que não houve; o jogador ficava enquadrado com a baliza. O Vitória esteve forte na reação à perda, a não nos deixar sair com muito mérito do Vitória. Na segunda parte acontece numa situação de contra-ataque o lance da expulsão. Ficámos a menos, segundo cartão amarelo evitável, pusemo-nos a jeito, apesar de ser junto à faixa lateral, podia não ter acontecido o segundo amarelo. O Vitória tirou proveito disso, chegou à vantagem, tentámos refrescar com outros jogadores, o que é certo que não conseguimos. O 2-0 mata o jogo, nunca desistimos, tentámos, mas o Vitória acabou por controlar até ao final. Parabéns ao Vitória, foi melhor do que nós nestas contingências».

[Estreias de Tomás Tavares e Lucas Fernandes] «O Tomás jogou mais tempo. São jogadores que chegaram recentemente, não na forma ideal. São jogadores que têm valor, gostei da prestação de ambos, deram o seu máximo. O desagrado, meu e deles, tem a ver com o resultado em si. Chegam em momentos de forma diferentes, assim como outros, o tempo de jogo está relacionado com isso».