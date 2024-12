Daniel Sousa foi apresentado esta quinta-feira como o novo timoneiro do V. Guimarães. Aos jornalistas, o técnico português elogiou os adeptos do clube e garantiu que esta proposta foi irrecusável.

«Vou ter que rever um lugar comum, que é o elogio aos adeptos do Vitória. Quando foi apresentado o convite é lógico que ia aceitar. Manifestei perante as pessoas que me estão próximas, que o próximo passo poderia passar pelo estrangeiro, mas apareceu o Vitória. É completamente irrecusável», começou por dizer na conferência de imprensa.

«A expectativa? Tento seguir uma filosofia, como treinador e na vida, que é respeitar muito o que é a essência do futebol. O que queremos é ganhar. E ganhar já no próximo fim de semana. Obviamente que é tudo muito rápido, mas queremos ganhar o próximo jogo e introduzir as nossas ideias, aproveitando o que de bom foi feito», referiu.

Questionado sobre o quão está identificado com o clube e a atual forma de jogar, Daniel Sousa confessou que costuma assistir aos jogos da Liga e que nos últimos dias estudou com mais afinco o plantel dos Vitorianos.

«Faz parte da vida de um treinador ir acompanhando os campeonatos. Estando em Portugal é óbvio que acompanho e o Vitória sempre foi uma equipa que fui seguindo, mas não por uma questão de potencial entrada, porque há respeito pelas pessoas que estão em trabalho. Mas obviamente que fui seguindo e nos últimos dias com mais afinco fui estudando o plantel. Parte-se com um conhecimento bastante bom», partilhou.

Questionado sobre o momento de entrada no clube, a meio da época e após a saída prematura de Rui Borges para o Sporting, o técnico garantiu que não tem «medo» e vai respeitar aquilo que foi construído até ao momento.

«Teme entrar desta forma no Vitória? Não, porque também parte do nosso princípio. Há um respeito por aquilo que tem sido feito. Temos capacidade de perceber aquilo que foi feito de bem, e menos bem, e intervir sobre isso e evoluir».

«A urgência de ganhar, e num clube da dimensão do Vitória, é imediata, seja qual for a sequência de resultados. Obviamente que a sequência de resultados aumenta a pressão sobre o treinador. Não é caso. Mas queremos ganhar em todos os jogos e essa tem de ser a mentalidade», disse com afinco.

Por fim, Daniel Sousa abordou a situação jurídica com o Sp. Braga, clube que abandonou no início da temporada e com quem tinha contrato até 2026.

«Isso está entregue às instâncias que têm de resolver a situação. O mais importante é que eu e o meu staff temos a situação resolvida. Já passou muito tempo e estamos muito ansiosos para começar a trabalhar e conhecer os jogadores. Queremos começar a trabalhar o quanto antes», concluiu.

O V. Guimarães treina na tarde desta quinta-feira às ordens de Daniel Sousa.