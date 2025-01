Declarações de Daniel Sousa, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (4-4) na receção ao Sporting:

[Golos sofridos nos últimos minutos] «É frustrante, não é fácil explicar, não há uma explicação plausível para o que está a acontecer. Há o forcing do adversário, temos de ter mais calma, mais controlo do jogo. Temos de ter mais segurança, usar alguma matreirice, saber jogar com o tempo, não queimar tempo. Mais do que isso é o que está para trás, disse isso no Farense, fica o amargo de boca pelo resultado final, mas o que acontece no jogo deixa-me com boas esperanças para a equipa. Temos que aprender com os erros, as substituições acrescentam juventude na equipa. Têm de crescer».