Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, Daniel Sousa, à SportTV, após o empate ante o Sporting (4-4), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Em primeiro lugar agradecer e acho que hoje os vitorianos devem estar orgulhosos destes jogadores, houve um controlo grande da nossa parte na segunda parte, a primeira foi mais dividida, mas o que fizeram hoje foi incrível e estão de parabéns. E o que o estádio ajuda é importante.»

[Se houve dificuldade em tapar as saídas do Sporting:] «Tínhamos identificado, sabemos que o Sporting é forte nas saídas rápidas, quer na construção. Estavam a atrair-nos para a pressão mais alta, que queremos fazer, mas com a qualidade eles conseguiram sair. Obviamente que a profundidade e com a qualidade que têm torna-se difícil, mas demos uma resposta fortíssima. Cada jogo tem de ser um passo em frente e este jogo foi.»

[Recuperação de 1-3 para 4-3:] «É a alma desta equipa, quando cheguei cá ela já cá estava. Há qualquer coisa especial nesta equipa e vê-se nestes momentos, é isso que me enche de orgulho.»

[Vitória volta a sofrer para lá dos 90 minutos:] «Eu sinceramente disse na antevisão que eu não estou tão preocupado com essa parte, o que eu tive de resposta hoje foi de uma valentia e coragem grande e tudo o que vier a seguir vai ser grande quando temos esta atitude. Acredito que vamos entrar nos jogos todos com esta atitude e isto dá-me tranquilidade.»