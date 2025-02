O V. Guimarães publicou esta terça-feira todos os valores dos negócios realizados no mercado de transferências de inverno, que terminou dia 3 de fevereiro.

O que os vimaranenses consideram como «investimentos», dão destaque à compra dos restantes 50 por cento do passe de Manu Silva, por 1.3 milhões de euros, antes da venda ao Benfica por 12 milhões de euros mais dois milhões por objetivos e ainda ficando com 20 por cento de uma futura venda.

Ainda no capítulo dos investimentos, o processo foi o mesmo para Kaio César. Os «conquistadores pagaram a totalidade do passe do brasileiro ao Coritiba em duas tranches, totalizando 4.2 milhões de euros. Ainda neste mercado, o V. Guimarães vendeu Kaio César ao Al Hilal de Jorge Jesus por nove milhões de euros.

Nas saídas, ficou também esclarecido outro dos negócios mais sonantes do mercado vimaranense. A transferência de Alberto Costa para a Juventus rendeu aos cofres do Vitória 15 milhões de euros, se os objetivos forem cumpridos, e ainda cinco por cento de uma futura venda do jovem defesa.

No que toca às entradas, Vando Félix foi a transferência mais cara. O V. Guimarães desembolsou um milhão de euros por 75 por cento do passe do ex-jogador do Torreense, e mais 300 mil euros mediante o cumprimento de objetivos. Os «conquistadores» ficam ainda com uma opção de compra de mais cinco por cento do passe pelo valor de 300 mil euros.

Confira aqui todos os negócios do V. Guimarães neste mercado de inverno:

Investimentos – equipa A

Kaio César: ativação da opção de compra por 1.500.000€ por 60% dos direitos económicos e aquisição de mais 40% dos direitos económicos por 2.700.000€.

Manu Silva: aquisição de 30% por 400.000,00€ e, por fim, de mais 20% por 700.000,00€.

Entradas – equipa A

Vando Félix: aquisição de 75% dos direitos económicos por 1.000.000€, com obrigação de compra de mais 5% dos direitos económicos por 300.000€ mediante objetivos, e opção de compra de mais 5% por 300.000€.

Umaro Embaló: cedência temporária até ao final da época, livre de encargos e com opção de compra de 80% dos direitos económicos por 850.000€.

Hevertton Santos: cedência temporária até ao final da época, livre de encargos e com opção de compra de 2.000.000€ por 100% dos direitos económicos, ressalvando o clube cedente 25% de mais valias.

Filipe Relvas: aquisição de 70% dos direitos económicos por 700.000€, com opção de compra de mais 20% dos direitos económicos por 400.000€.

Beni Mukendi: aquisição de 80% dos direitos económicos por 3.000.000€, com opção de compra de mais 10% por 300.000€.

Saídas – equipa A

Nélson da Luz: cedência definitiva dos direitos económicos por 200.000$ (dólares), com VSC a assegurar 15% de sell-on fee.

Tomás Ribeiro: cedência definitiva a custo zero, com VSC a manter 20% de futura venda.

Alberto: cedência definitiva dos direitos económicos por 12.500.000€ + 2.500.000€ em objetivos, com VSC a assegurar 5% de mais-valia de futura venda.

Manu Silva: cedência definitiva dos direitos económicos por 12.000.000€ + 2.000.000€ em objetivos, com VSC a assegurar 20% de mais-valia de futura venda.

Kaio César: cedência definitiva dos direitos económicos por 9.000.000€.

Jorge Fernandes: cedência definitiva dos direitos económicos por 400.000$ (dólares) + 100.000€ em objetivos.

Adrián Butzke: cedência temporária até ao final da temporada, com opção de compra de 70% dos direitos económicos por 600.000€.

Zé Carlos: cedência temporária até ao final da temporada, sem opção de compra.

José Bica: cedência temporária até ao final da temporada, sem opção de compra.

Contratos profissionais

Tomás Rodrigues: primeiro contrato profissional até 2027.

Martim Guedes “Zeega”: primeiro contrato profissional até 2027.