Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, comentou desta forma o empate da sua equipa em Guimarães, frente ao Vitória (2-2). Declarações na flash interview da SportTV:

«O empate não satisfaz. Demorámos um pouco a entrar no jogo, depois do golo isso aconteceu, conseguimos estabilizar, mas depois aconteceram golos algo fortuitos. Mesmo assim, continuámos, depois da expulsão criámos oportunidades, tivemos domínio completo e travámos os contra-ataques do adversário. O resultado acaba por não satisfazer mas o jogo foi bem jogado.

Borja e Pedro Mendes aqueceram e não entraram: «São questões do jogo e do momento. Havia ali a possibilidade de ter de tirar um ou outro jogador por questões físicas, mas tal não aconteceu e entretanto o timing passou. São questões do jogo.»

Estreias de Eduardo Quaresma e Matheus Nunes: «São jogadores jovens, que fazem parte do plantel, que estão preparados para entrar. Temos um plantel de qualidade.»