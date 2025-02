As eleições para os órgãos sociais do V. Guimarães, marcadas para sábado, contam com 12.787 sócios elegíveis para votar, anunciou nesta sexta-feira o clube da Liga portuguesa.

O sufrágio que vai decorrer no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, entre as 09h e as 19h. Todos os associados vitorianos com mais de 18 anos, inscritos nos cadernos eleitorais, fechados em 17 de fevereiro, e com a quota mensal de fevereiro de 2025 paga, podem votar.

A lista A, encabeçada por Luís Cirilo Carvalho, e a lista B, liderada por António Miguel Cardoso, presidente em exercício desde 2022, concorrem aos órgãos sociais do clube minhoto, num ato eleitoral com sete mesas de voto, que abrangem diferentes grupos de sócios consoante os anos de filiação.

No anterior escrutínio do Vitória, realizado em 5 de março de 2022, os cadernos eleitorais reuniam 9.780 sócios admitidos para votar.

António Miguel Cardoso foi eleito ao recolher 4.148 dos 6.637 votos contabilizados nas urnas (62,5%), superando Miguel Pinto Lisboa, então presidente do clube (18,7%), e Alex Costa, ex-futebolista do clube e internacional português (17,5%).