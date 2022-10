O V. Guimarães e o Benfica defrontam-se neste sábado para a 8.ª jornada da Liga.

Os encarnados procuram a 14.ª vitória em 14 jogos oficiais em 2022/23, 8.ª para a Liga, onde podem aumentar para cinco a vantagem para os mais diretos perseguidores: o FC Porto e o Sp. Braga, que foi goleado pelos dragões nesta sexta-feira.

A partida, cujos onzes prováveis pode consultar aqui, realiza-se no Estádio D. Afonso Henriques, na Cidade Berço, será dirigida por Rui Costa e tem início marcado para as 20h30 e, como sempre, o Maisfutebol vai estar em cima do acontecimento. SIGA AQUI O V. GUIMARÃES-BENFICA.