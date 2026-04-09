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Há 20 min
Empresário francês reclama um milhão de euros ao V. Guimarães
Sebastien Emmanuel Garçon foi intermediário em três contratações dos vitorianos
AC
Sebastien Emmanuel Garçon foi intermediário em três contratações dos vitorianos
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O empresário Sebastien Emmanuel Garçon reclama cerca de um milhão de euros à SAD do Vitória de Guimarães.
A ação, que deu entrada na quarta-feira no Juízo Central Cível de Guimarães, está indicada na plataforma informática Citius, tutelada pelo Ministério da Justiça.
Garçon foi intermediário nas contratações do guarda-redes bósnio Suan Besic e do defesa camaronês Moise Mahop, que atuam nos sub-23 dos vimaranenses na época 2019/20, e ainda do médio Ibrahima Bamba.
Contratado em 2020/21, o jogador com nacionalidades italiana e costa-marfinense foi transferido para o Al Duhail, do Qatar, em julho de 2023, num negócio de oito milhões de euros, que contemplava mais quatro, em função do cumprimento de objetivos.
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