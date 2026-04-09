O empresário Sebastien Emmanuel Garçon reclama cerca de um milhão de euros à SAD do Vitória de Guimarães.

A ação, que deu entrada na quarta-feira no Juízo Central Cível de Guimarães, está indicada na plataforma informática Citius, tutelada pelo Ministério da Justiça.

Garçon foi intermediário nas contratações do guarda-redes bósnio Suan Besic e do defesa camaronês Moise Mahop, que atuam nos sub-23 dos vimaranenses na época 2019/20, e ainda do médio Ibrahima Bamba.

Contratado em 2020/21, o jogador com nacionalidades italiana e costa-marfinense foi transferido para o Al Duhail, do Qatar, em julho de 2023, num negócio de oito milhões de euros, que contemplava mais quatro, em função do cumprimento de objetivos.