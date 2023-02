Momento: Safira valioso e providencial

O avançado brasileiro tinha sido o herói dos minhotos na semana passada quando saltou do banco, já em tempo de compensação, para marcar o golo do triunfo sobre o Chaves. Um golo que lhe valeu a estreia como titular esta noite e o avançado correspondeu à confiança de Moreno com mais um golo determinante. Foi aos 12 minutos, na sequência de um grande passe de Afonso Freitas, com o brasileiro a destacar-se sobre a esquerda, a derivar para dentro, deixando Vital pelo relvado, antes de bater Dano Figueira com um remate cruzado. Dois golos em dois jogos tornam Safira num dos reforços de inverno que mais estão a render na Liga.

Figura do jogo: Afonso Freitas a ligar tudo

Bom jogo do extremo que jogou sobre a esquerda e que fez a assistência para o golo solitário que definiu o resultado final. Um grande passe a lançar Safira para a área do Estoril. Jogou mais caído sobre a esquerda, mas surgiu noutras zonas do terreno, em constantes combinações com Tiago Silva e André Silva, ao primeiro toque, a proporcionar um jogo rápido ao Vitória. No período de maior pressão do Estoril também ajudou a defender, fechando bem o corredor, face à pressão final de Tiago Santos e Rafik Gitane.

Outros destaques:

Tiago Gouveia

Com um novo visual, de cabeça rapada, o talentoso médio voltou a ser um dos melhores jogadores do Estoril e também um dos mais inconformados com o resultado. Correu quilómetros sobre a esquerda, em constantes combinações com Joãozinho, e apareceu também muitas vezes na área, em zonas de finalização. Até de cabeça tentou marcar, mas esta noite não era para os de amarelo.

Mikel Villanueva

Grande jogo do central venezuelano, com cortes atrás de cortes, no melhor momento do Estoril. Nas alturas, pelo relvado, nada passou pela central do Vitória que também merece os louros desta difícil vitória.

Joãozinho

A par de Tiago Gouveia, procurou remar contra a Maré, oferecendo velocidade e profundidade à sua equipa com constantes descidas pelos flancos.

Bruno Varela

Determinante também neste resultado, com boas defesas ao longo do jogo, com destaque para uma palmada, já perto dos instantes finais que permitiu ao Vitória segurar os três pontos.