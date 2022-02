Nélson da Luz, jogador do Vitória, em declarações na flash interview da SportTV, após o triunfo no dérbi do Minho, numa partida da 21.ª jornada da Liga:



«Foi um grande jogo, um jogo de sacrifício. Estivemos muito bem, mesmo com menos um jogador. Dedico esta vitória aos adeptos que sempre nos apoiaram. Pelo que fizemos merecemos o triunfo.



É um dos momentos mais felizes. É um dérbi e damos sempre o nosso melhor. Neste caso o melhor é marcar golos.



Ambições? O meu sonho é jogar nos melhores clubes do mundo e que todos conheçam o Nélson da Luz.»



[Lance do golo]: «É um momento que não consigo descrever. A felicidade é tanta. Estou emocionado, sem palavras. Sou avançado e tenho de acreditar que a bola vai sobrar sempre para mim.»