Ivo Vieira acredita que esta jornada pode ser fundamental na luta pelos lugares europeus.

Na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, o treinador do V. Guimarães sublinhou a importância do jogo com os gilistas, ainda que se recuse a «fazer futurologia».

«Se ganharmos o próximo jogo e acabarmos a jornada no quinto lugar, poderá ser um passo suficiente. Isto se os adversários [diretos] não ganharem os respetivos jogos. Mas eu não faço futurologia. Ainda faltam quatro jornadas para o fim do campeonato e há 12 pontos em disputa.»

Após três empates e uma derrota nos primeiros quatro jogos depois da retoma competitiva, o Vitória venceu os últimos dois encontros sem sofrer golos, mas, para Ivo Vieira, a melhoria deveu-se mais ao aumento da eficácia coletiva, defensiva e ofensiva.

«Penso que [a diferença] foi a bola ter entrado na baliza do adversário e não ter entrado na nossa. A equipa não está tão disponível em termos físicos, como estava numa fase intermédia da época, com o número de jogos, a paragem, o cansaço», disse.