Miljan Mrdakovic, que representou o Vitória de Guimarães em 2007/08, morreu na passada sexta-feira aos 38 anos.



O antigo avançado sérvio foi encontrado sem vida no seu apartamento em Belgrado, de acordo com vários órgãos de comunicação daquele país. O OFK Belgrado, clube onde Mrdakovic se retirou, confirmou o falecimento através de uma nota publicada nas redes sociais.



Em Guimarães, o ex-jogador disputou 27 partidas e marcou seis golos contribuindo para uma época histórica do clube, que terminou a Liga no 3.º lugar.

Além de Portugal, Mrdakovic passou ainda pelo Anderlecht e o Gent (Bélgica), o Áustria Salzburgo (Áustria), o Metalist (Ucrânia), o Maccabi Telavive (Israel), o Shandong Luneng (China), o Apollon Limassol (Chipre) e o OFK de Belgrado, no qual terminou a carreira, em 2017. Disputou ainda os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 pela Sérvia.