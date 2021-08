Pepa mostrou-se confiante de que o Vitória vai superar as dificuldades na finalização e alcançar a primeira vitória na Liga 2021/22 no dérbi minhoto frente ao Vizela.

«Foi uma boa semana e temos a confiança no pico. Os golos irão surgir com naturalidade. Isso vai deixar de ser assunto tabu. O que vai ser assunto é a qualidade dos golos que vamos fazer. Não conseguimos fazer golos, mas vamos conseguir», projetou, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio marcado para as 20h30, no D. Afonso Henriques.



O treinador vitoriano admitiu que seria «natural» a sua equipa ter seis pontos face ao volume ofensivo apresentado nos dois primeiros jogos e pediu aos jogadores para «manterem o foco», sem «precipitações ou nervosismos», nem a tentação de olharem para o passada recente.

Em relação ao Vizela, Pepa espera um «jogo de forças», no qual a «equipa mais competente e forte» vai «empurrar a outra para trás».



Titular nos dois encontros já realizados para o campeonato, o médio André Almeida renovou com o Vitória até junho de 2023 , com mais uma época de opção. Pepa recusou que a circunstância, ainda que «boa para o clube», possa afetar o rendimento do jogador de 21 anos.

«Não tem nada a ver. Estamos a falar de jogadores com uma estrutura mental forte. Mas é bom para o clube e para o jogador. Um profissional tem de ter capacidade de se abstrair dessas situações. Tem treinado sempre muito bem e tido um rendimento bom», disse.

Questionado sobre os jovens oriundos dos escalões da formação vitoriana com que tem de trabalhar, o responsável assumiu um «gozo especial» por ver cinco desses elementos ajudarem a equipa B a vencer o primeiro jogo na Liga 3, no domingo, frente ao Lusitânia de Lourosa (2-0), e prepararem-se para ficar «à mão de semear» num «futuro próximo».

O Vitória de Guimarães-Vizela joga-se este domingo, às 20h30, no D. Afonso Henriques.