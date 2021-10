Uma cambalhota no marcador permitiu ao Vitória de Guimarães alcançar o segundo triunfo no campeonato, deixando o Famalicão cada vez mais no fundo da tabela. Marcus Edwards deu o triunfo aos vimaranenses que até entraram a perder.

Num jogo intenso, com duas equipas viradas para o ataque, venceu a mais eficaz e consistente. Os famalicenses continuam sem saber o que é vencer no campeonato, somando apenas três pontos. Já a equipa vitoriana chega aos 10 pontos e dá um salto para o sétimo lugar, embora com mais um jogo. É o terceiro triunfo consecutivo em Famalicão, depois de já ter vencido nas duas épocas anteriores.

Primeira metade intensa

Os dois técnicos equivaleram-se nas alterações que fizeram no onze inicial: três cada um e ambos trocaram o guarda-redes. Ivo Vieira trocou Dalberson, Penetra e Marcos Paulo por Luiz Júnior, Batubinsika e David Tavares. Pepa lançou Bruno Varela, Handel e Rochinha no lugar de Trmal, Alfa Semedo e Quaresma.

Primeira parte intensa dentro e fora de campo. O Famalicão abriu o marcador bem cedo e o Vitória empatou pouco depois da meia hora. Com duas equipas viradas para o ataque, com um futebol positivo, as oportunidades de golo também foram muitas.

Nas bancadas, a zona destinada aos visitantes com cartão de adeptos estava completamente vazia, enquanto cerca de duas ou três centenas de vitorianos se amontoavam logo ao lado. Isto criou desconforto nos aficionados locais que tiveram de mudar de lugar – ou por precaução ou porque não conseguiam ver uma das balizas, já que os adeptos visitantes estavam em pé. Felizmente, dos dois lados houve bom-senso e imperou a festa.

Indiferentes a isto, estavam os jogadores que faziam de tudo para concentrar os adeptos dentro das quatro linhas. Banza, logo aos 5’, roubou o esférico a Mumin e rematou cruzado para o primeiro do encontro. Na resposta, Estupiñan isolou-se, mas Luiz Júnior fez bem a mancha. Edwards e Tiago Silva também tentaram, mas acabaria por ser o avançado colombiano a redimir-se da perdida inicial e fazer o empate. Estupiñan foi ao terceiro andar cabecear para golo.

Os famalicenses também não se cansaram de procurar a baliza. Batubinsika ficou a centímetros de desviar de cabeça para golo e Ivo Rodrigues, na conversão de um livre indireto dentro da área vitoriana, ainda tirou tinta ao poste da baliza de Bruno Varela, mas o intervalo chegou com tudo empatado.

Eficácia e consistência

A segunda metade começou como a primeira, com as duas equipas em busca do golo. Ao maior domínio dos locais, os visitantes respondiam com rápidos e venenosos contra-ataques. E foi assim que os de Guimarães viraram o jogo. Rochinha, no contragolpe, conduziu o esférico até à área contrária e rematou para boa defesa de Luiz Júnior. Na recarga, Marcus Edwards puxou para o pé esquerdo e fez o golo.

Os dois técnicos começaram a operar alterações. De um lado tentava-se o tudo por tudo para chegar novamente à igualdade. Do outro, tentava-se fechar a porta da baliza e refrescar o ataque.

Depois de muito tentar, os famalicenses acabaram de chegar ao empate, mas os festejos foram sol de pouca dura. Marcos Paulo marcou, mas estava 83 centímetros em fora de jogo, gorando as hipóteses dos famalicenses levaram, pelo menos, um ponto.