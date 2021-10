Ivo Rodrigues, jogador do Famalicão, foi expulso já depois do apito final do jogo com o Vitória de Guimarães, desta sexta-feira, referente à oitava jornada da Liga.

O jogador famalicense foi substituído ao minuto 67, mas já depois do apito final viu o cartão vermelho direto, de acordo com a informação constante na ficha de jogo do site da Liga.

O Famalicão-Vitória foi arbitrado pelo francês Thomas Leonard, ao abrigo do protocolo de intercâmbio entre a federação portuguesa e a congénere gaulesa.

A equipa da casa esteve a ganhar, mas o Vitória deu a volta ao marcador. O Famalicão teve ainda um golo anulado com recurso ao VAR, nos minutos finais.