Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) frente ao Vitória de Guimarães. O técnico ficou agradado com a entrada de Pietuszewski no jogo.

Pietuszewski

«Entrou muito bem. Se não entrasse com esta disposição para ser vertical rumo ao golo, não teríamos ganhado. É notável á forma como se apresentou no primeiro jogo. É muito jovem. Os primeiros sinais são muito animadores. Entrou com a atitude certa, como os restantes jogadores que entraram. Permitiram-nos continuar a ser ativos no ataque».