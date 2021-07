FC Porto e V. Guimarães estão a discutir desde o início desta semana uma troca de jogadores. O Maisfutebol sabe que as negociações começaram com dois nomes em cima da mesa: Tomás Esteves, do lado dos dragões, e André Almeida, do lado dos vitorianos.

Sem contar para Sérgio Conceição, o jovem lateral-direito, que representou os ingleses do Reading por empréstimo na última época, é o principal alvo de Pepa para reforçar a ala. A possibilidade de sair ganhou mais força esta sexta-feira, visto que nem sequer participou no arranque da pré-época no Olival.

À partida, Tomás Esteves não está interessado em reforçar o V. Guimarães, mas a transferência continua em aberto, até porque o desejo portista passa pelo avanço do negócio - pretendendo reservar parte da percentagem do passe do jogador de 19 anos.



Outra opção que é vista com bons olhos pelos vitorianos é o jovem médio Francisco Ribeiro, da equipa sub-19 dos dragões. O jogador de 18 anos é bastante apreciado pelo clube minhoto e pode vir a ser incluído no processo.

Paralelamente a isto, o FC Porto trabalha para contratar André Almeida. O jovem médio de 21 anos foi um dos maiores destaques da equipa minhota na temporada passada, tendo feito 32 jogos e anotado dois golos.

O nome do extremo inglês Marcus Edwards também chegou a ser comentado nos bastidores do Dragão, mas, para já, Almeida é aquele que está efetivamente nos planos para entrar na eventual troca de jogadores.