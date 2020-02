O defesa Pepe e o médio Danilo continuam a figurar no boletim clínico do FC Porto, a dois dias da deslocação a Guimarães, para defrontar o Vitória, em jogo da 21.ª jornada da Liga.

Tal como no treino que marcou o arranque da preparação para o jogo, na quinta-feira, Pepe continuou a realizar tratamento, após ter sofrido uma mialgia de esforço na perna esquerda, no clássico do último sábado, ante o Benfica. Já Danilo segue mais perto da recuperação, prosseguindo em regime de treino integrado condicionado.

O FC Porto volta a treinar às 11 horas de sábado, no Olival.

O V. Guimarães-FC Porto joga-se a partir das 17h30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.