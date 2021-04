Figura: Pepe



A roçar a perfeição. Assim se pode descrever a exibição do capitão do FC Porto. O internacional português não deu uma nesga de espaço a Estupiñán e esteve irrepreensível tanto pelo chão como no ar. Pepe foi importante na forma de defender dos dragões assim que o Vitória tentou partir em transição, usando a inteligência para recuperar a bola em zonas adiantas, mas também ofensivamente com o passe delicioso a isolar Taremi (21m). Enfim, mais um jogo de enorme qualidade do menino de 38 anos.





Momento: duplo erro dá golo do FC Porto, minuto 49



A sucessão de erros do Vitória impressiona. Tudo começa num livre lateral, Rochinha deixa a bola nos pés de Corona. Nanu levantou para Otávio que não acertou o passe, deixando a bola em Mumin. Contudo, o defesa ganês deixa-se antecipar por Marega que só parou quando bateu Varela com um pontapé de pé esquerdo. Lance decisivo, pois claro.



Outros destaques:



Nanu: de regresso à titularidade em virtude da ausência de Zaidu, o internacional guineense fez uma exibição razoável. Ainda que tenha jogado melhor que Manafá, Nanu definiu quase sempre mal na hora de cruzar. Rápido, o ex-Marítimo foi quem mais desequilibrou pelos corredores laterais na equipa do FC Porto, sobretudo na primeira parte, mas depois pecou no essencial: o cruzamento.



Bruno Varela: o melhor do Vitória, juntamente com Amaro. Quando o «bombeiro» Amaro não chegou, o guarda-redes disse presente. Seguríssimo entre os postes e fora deles, Varela acumulou intervenções de qualidade com destaque para as «manchas» feitas perante Taremi e Marega, esta última permitiu que a sua equipa continuasse na discussão do resultado até final.



Marega: além de um remate de fora da área, deu-se pouco pelo maliano na primeira parte. O avançado do FC Porto tem dificuldade técnicas para jogar em espaços reduzidos, acabando por não fazer uso da velocidade, a sua maior arma. Todavia, Marega brilhou no momento em que teve espaço: bate Mumin em velocidade e anotou o terceiro golo da Liga - o primeiro em mês e meio. Decisivo.



Mumin: a exibição do ganês ficou manchada pelo erro que permitiu ao FC Porto chegar à vantagem. Com o lance aparentemente controlado, o defesa do Vitória foi desarmado por Marega e em vão, tentou impedir o golo do maliano. Muin não viveu a melhor noite.