João Henriques falou nesta quarta-feira sobre o facto de o V. Guimarães ter perdido o lugar de acesso à Conference League na última jornada para o Santa Clara.

O treinador que orientou o clube vimaranense entre a quarta e a 25.ª jornada assumiu ter ficado «triste» com o insucesso do clube.

«Só falarei sobre o Vitória bem mais tarde. O único apontamento que posso dar é que fiquei triste por ter deixado o clube em lugar europeu, e não ter ficado em lugar europeu. Porque os jogadores mereciam isso, trabalharam para esse objetivo que estava garantido desde a oitava jornada e foi perdido na última. Isso deixa-me com alguma tristeza», declarou, à margem do Fórum da ANTF, no dia em que assumiu estar muito perto de voltar a Guimarães para orientar o Moreirense.

Recorde-se que o Vitória perdeu, na última ronda da Liga, o sexto lugar para o Santa Clara, ficando sem a possibilidade de disputar a nova competição da UEFA.